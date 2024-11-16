Tayfur Havutçu yoğun bakıma alındı, Beşiktaş açıklama yaptı

Beşiktaş’ın iz bırakan isimlerinden ve eski kaptanlarından olan Tayfur Havutçu, kanser tedavisi sebebiyle yoğun bakıma alındı.

Eşi Neslihan Havutçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayfur Havutçu’nun yaklaşık 1 hafta önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirterek “Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır” ifadelerini kullandı.

Neslihan Havutçu, Beşiktaş Kulübü yönetiminin ve camiasının kendileriyle ilgilenmediği yönündeki iddialarla ilgili de “Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler” dedi.

BEŞİKTAŞ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Beşiktaş kulübü, kanser tedavisi için yoğun bakıma kaldırılan eski futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu hakkında açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı camiadan yapılan açıklamada, “Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu’nun tedavisi hastanede devam etmektedir. Havutçu’nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz” denildi.

Geçmiş Olsun Tayfur Havutçu



Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu’nun tedavisi hastanede devam etmektedir.



Havutçu’nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar… pic.twitter.com/pl8HVStHR2 — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 16, 2024

Bugün 54 yaşında olan Havutçu, 1997-2006 yılları arasında Beşiktaş formasıyla 243 maça çıkmıştı. 45 kez de Türkiye A Milli Takım forması giyen Havutçu, Fenerbahçe ve Kocaelispor’da da top koşturmuştu.

Havutçu, 2008-2011 yılları arasında ise siyah-beyazlı kulüpte yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuş, 2011 ve 2012’de kısa süre Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.