Tayinde torpil iddiası

Kayhan AYHAN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 20 bin öğretmen ataması haberi öğretmenlerin tepkisini çekerken okullardaki öğretmen açığı tayin istemlerinde kendisini gösteriyor.

Antalya'da görev yapan bir İngilizce öğretmeni tayin başvurusunun muhalif kimliği nedeniyle reddedildiğini iddia etti. Başvurduğu proje okulunda boş kadro olmasına rağmen önceliğin Eğitim Bir Sen'li öğretmenlere verildiğini ve sözleşmeli öğretmenlerle açığın kapatılmaya çalışıldığını iddia eden öğretmen, "Her yıl il içi tayin isteme hakkımız olur. Her dört yılda bir okul değiştirme hakkımız vardır. Buna karşılık hangi branşta ihtiyaç varsa okullar ihtiyaç bildirir ve bu MEPBİS'e yani bizim atama modülümüze açılır. Burada temel sorun, proje okullarına kendi adamlarını almak için el altından başvuru formları gönderiyorlar. Bu yasal değil yani, çok ciddi bir suç bu. Bizim hakkımızı yiyorlar. 28 yıllık İngilizce öğretmeniyim ve İngiltere'de eğitim görmüş bir öğretmenim. Çeşitli projeler yaptım. Ve buna rağmen hiçbir proje okuluna atanamıyorum. Neden? Solcuyum da ondan. Kendileri bir şekilde örgütlenmişler. Eğitim Bir Sen aracılığıyla kendi aralarında el altından formlar gönderip onların başvurmasını sağlıyorlar" dedi.

Antalya Falez Meslek Lisesi'ne 6 yıldır gitmeye çalıştığını vurgulayan öğretmen, "Antalya'nın en gözde okullarından birisi, her anlamda hem çok aktif hem de sürekli proje yapan bir yer. Hiçbir şekilde tayinim çıkmıyor. İhtiyaçları olmasına rağmen başvuru bile yapamıyorum. Okuldaki arkadaşlarım 'ihtiyacımız var' demesine rağmen benim başvurumu kabul etmiyorlar. Oradan biri çıktı. Dedim 'hocam başvuru yapmak istiyoruz’. 'Hayır' dedi. 'Biz şu an ücretli öğretmenlerle yürütüyoruz' dedi" diyerek yaşadıklarını anlattı.