Taykonotlar Dünya’ya döndü

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), ‘Shenzhou-20’ adını verdikleri uzay aracı mürettebatının görevlerini tamamlayarak Dünya’ya indiğini duyurdu.

‘Shenzhou-20’ insanlı uzay aracı mürettebatı, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bulunan Dongfeng alanına indi.

CMSA tarafından yapılan açıklamada, mürettebatı taşıyan ‘Shenzhou-21’ uzay aracının inişinin sorunsuz gerçekleştiği ve taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mürettebat, 5 Kasım’da planlanan dönüşlerini, aracının uzay enkazı olduğu düşünülen küçük bir parçayla çarpışmasından sonra ertelemişti.

Taykonotlar dün kısa süre önce istasyona kenetlenen yeni Shenzhou 21 ile Tiangong uzay istasyonundan ayrıldı. İstasyondaki görev değişiminin sağlıklı biçimde tamamlandığı açıklandı.