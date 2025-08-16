Taylan Bulut, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın, transfer görüşmelerine başladığı ve İstanbul’a getirdiği sağ bek oyuncusu Taylan Bulut, sağlık kontrollerinden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Taylan Bulut, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bulut; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.