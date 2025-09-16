Taylan Kulaçoğlu hayatını kaybetti

Beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi altında olan Taylan Kulaçoğlu hayatını kaybetti.

Avukatı Tamer Doğan 7 Eylül’de, "Dostum ve müvekkilim Taylan Kulaçoğlu'nun geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını öğrendim. Taylan nice zorluğu atlatmış, direngen bir insandır, bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum" diye yazmıştı. Doğan, bugün yaptığı paylaşımla Kulaçoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulaçoğlu, 2013’te RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alındı, işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Aynı dosya kapsamında 2016’da tekrar gözaltına alınıp hakkında dava açıldı.

2020’de sosyal medyada başlattığı “İsimsizler Hareketi” nedeniyle yeniden gözaltına alınan Kulaçoğlu, 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi ancak bu süreçte Balıkesir dışına çıkması yasaklandı.

Kulaçoğlu sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek de çok kez tutuklandı.