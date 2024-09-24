Taylan Özgür ölümünün 55’inci yılında anıldı

Haber Merkezi

68 kuşağı öğrenci liderlerinden Taylan Özgür’ün İstanbul’da bulunan Beyazıt Meydanı’nda katledilmesinin üzerinden 55 yıl geçti. 23 Eylül 1969 tarihinde İstanbul Üniversitesi’ndeki Öğrenci Birliği Kongresi’ne katılmak için geldiği Beyazıt Meydanı’nda sırtından vurularak öldürülen Taylan Özgür, ülkenin birçok noktasında anıldı.

SOL Parti tarafından yapılan açıklamada, Taylan Özgür’ün mücadelesinin unutulmayacağı ifade edilirken “Bağımsızlık mücadelesinde yitirdiğimiz Taylan Özgür’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye” denildi. Emek Gençliği tarafından yapılan açıklamada ise, Özgür’ün demokratik bir üniversite mücadelesinin sürdüğüne dikkat çekilerek, “Taylan Özgür’ün devrimci sesi bugün bize yol göstermeye devam ediyor. Anısı ilelebet mücadelemizde yaşayacak” ifadeleri kullanıldı.