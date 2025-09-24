Taylan Özgür unutulmadı

Haber Merkezi

68 kuşağı öğrenci liderlerinden Taylan Özgür’ün İstanbul’da bulunan Beyazıt Meydanı’nda katledilmesinin üzerinden 56 yıl geçti.

23 Eylül 1969 tarihinde İstanbul Üniversitesi’ndeki Öğrenci Birliği Kongresi’ne katılmak için geldiği Beyazıt Meydanı’nda sırtından vurularak öldürülen Taylan Özgür, dün ülkenin birçok noktasında anıldı.

SOL Parti tarafından yapılan açıklamada, Taylan Özgür’ün mücadelesinin unutulmayacağı ifade edilirken “Bağımsızlık mücadelesinde yitirdiğimiz Taylan Özgür’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye” denildi.