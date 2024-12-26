Tayland, BRICS'e "partner ülke" olması davetini kabul etti

Tayland, BRICS'e "partner ülke" olması için yapılan daveti kabul ettiğini açıkladı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, 23-24 Ekim'de Rusya'da düzenlenen BRICS zirvesi sonrasında sunulan partner ülke davetini kabinenin oyladığını açıkladı.

Sözcü Houngsub, oylamada organizasyonun davetinin kabul edildiğini söyledi.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da BRICS üyeliğinin ticaret, yatırım, gıda ve enerji güvenliğini arttırarak Tayland'a fayda sağlayacağını ifade edildi.

Bir sonraki aşamada, Dışişleri Bakanlığının yıl sonuna kadar BRICS'in dönem başkanı Rusya'yı karar hakkında bilgilendirmesi gerekiyor.