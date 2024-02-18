Tayland'da 74 yaşındaki eski Başbakan Şinavatra şartlı tahliye edildi
Kaynak: AA
Tayland'da, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve aldığı mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevine giren 74 yaşındaki eski Başbakan Taksin Şinavatra şartlı tahliye edildi.
Bangkok Post gazetesinin haberine göre, yüzlerce basın mensubu, Şinavatra'nın, cezaevine girmesinden kısa süre sonra ciddi rahatsızlıkları nedeniyle sevk edildiği Polis Genel Hastanesi'nden sabah erken saatlerde ayrıldığını görüntüledi.
Hastaneden ayrılırken basın mensuplarından soru almayan Şinavatra, iki kızıyla aracına bindikten kısa süre sonra evine ulaştı.
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