Tayland'da Charnvirakul, başbakan olmak için yeterli oyu aldı

Önceki başbakan Shinawatra'nın sızdırılan bir telefon görüşmesi sebebiyle görevden alınmasının ardından Tayland yeni Başbakanı'nı seçti.Tayland'ın koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisinin lideri Anutin Charnvirakul, Pheu Thai Partisinden Chaikasem Nitisiri'ye karşı karşıya geldiği seçimde başbakan olmak için gereken oy çoğunluğunu sağladı.

Televizyonda canlı olarak yayınlanan resmi olmayan sonuçlara göre, Anutin, parlamentoda yapılan oylamada, ülkenin yeni başbakanı olması için gereken oya ulaştı.

Parti lideri Anutin, Temsilciler Meclisi'nin 492 aktif üyesinde gerekli çoğunluk olan 247'den fazla oy aldı.

Anutin, oy verme işleminin tamamlanması ve toplam oy sayısının resmi olarak onaylanmasının ardından Kral tarafından resmi olarak atanacak.

SIZDIRILAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde bir önceki Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın, Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

Koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek, koalisyondan çekilmiş, Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şinavatra'yı önce görevden uzaklaştırmış, ardından "Hun Sen ile telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azletmişti.

Böylece Şinavatra, ülkede Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan son 17 yıldaki 5'inci başbakan olmuştu.

ESKİ TAYLAND BAŞBAKANI, YENİ SEÇİMLER ÖNCESİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Oylamadan saatler önce, Paetongtarn’ın babası ve ülkenin eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra’nın ülkeyi terk etmesi siyasi gündeme damgasını vurdu.

Uzun yıllar yaşadığı sürgünün ardından kraliyet affıyla geçen yıl ülkesine dönen Thaksin’in, kritik oylama öncesinde yurt dışına çıkması Tayland kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

Thaksin, ‘ülkeden kaçtı’ iddialarına karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık kontrolleri nedeniyle doktor ziyaretinde bulunduğunu açıkladı.

Thaksin, açıklamasında öncelikle Singapur’a gitmeyi planladığını ancak Tayland göçmenlik yetkililerinin uzun süren işlemleri nedeniyle uçağının iniş saatine yetişemediğini bildirdi. Bunun üzerine rotasını Dubai’ye çevirdiğini kaydeden Thaksin, burada hem uzun süredir tedavi gördüğü doktorlarına başvuracağını hem de iki yıldır görmediği dostlarını ziyaret edeceğini ifade etti.

Thaksin ayrıca, geçmişte hakkında açılan yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma davaları kapsamında 9 Eylül’de görülecek duruşmaya bizzat katılmak üzere en geç 8 Eylül’de Tayland’a döneceğini açıkladı.