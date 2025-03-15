Tayland'da köprülü yol inşaatı kazasında 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta köprülü yol inşaatında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Bangkok ile güneydeki kentler arasındaki mesafeyi kısaltmak için inşa edilen köprülü yolda beton kiriş çöktü.

Kazada ilk belirlemelere göre inşaat alanındaki işçilerden 5'i hayatını kaybederken 27'si yaralandı.

Hayatını kaybeden işçilerden 3'ünün Tayland vatandaşı, 2'sinin ise yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.