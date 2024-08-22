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Tayland'da küçük uçak ormanlık alana düştü: 9 ölü

Tayland'ın Chachoengsao eyaletinde Cessna tipi uçağın ormanlık alana düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 22.08.2024 17:37
  • Giriş: 22.08.2024 17:37
  • Güncelleme: 22.08.2024 17:38
Kaynak: AA
Tayland'da küçük uçak ormanlık alana düştü: 9 ölü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Tayland'ın Trat eyaletine gitmek üzere başkent Bangkok'tan 7 yolcu ve 2 pilotla havalanan TFT209 sefer sayılı Cessna tipi uçak, Chachoengsao eyaletinde yerel saatle 15.18'de ormanlık alana düştü.

Uçakta patlama meydana gelirken, bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5'i Çinli, 2'si Taylandlı olmak üzere 7 yolcu ve 2 Taylandlı pilot hayatını kaybetti.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

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