Tayland'da Meclis Başkanı, başbakanlık oylamasını erteledi
Tayland'da Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, 27 Temmuz'da yapılması planlanan başbakanlık oylamasını süresiz erteledi.
Bangkok Post'un haberine göre, Tayland'da genel seçimlerde birinci parti olan İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat'ın tekrar başbakanlığa aday olmasını engelleyen meclis kararının ardından Meclis Başkanı Wan Muhamad, başbakanlık oylamasını süresiz erteledi.
Meclis Başkanı Wan Muhamad, başbakanlık oylamasının ertelenmesi kararını danışmanları ve Temsilciler Meclisinin adli memurları ile değerlendirdikten sonra verdiğini belirtti.
Wan Muhamad ayrıca başbakanlık oylaması cuma gününe ertelenseydi meclis üyelerinin Tayland Kralı'nın doğum günü kutlamalara katılamayacağını göz önünde tutarak kararını verdiğini ifade etti.