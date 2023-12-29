Tayland'da meydana gelen sellerde 7 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Tayland'ın güneyindeki eyaletlerde meydana gelen seller nedeniyle Narathiwat'ta ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayboldu.
Bangkok Post'un haberine göre, ülkenin güneyindeki eyaletlerde şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı olumsuz etkiliyor.
Yetkililer, nehirlerin taştığı Pattani eyaletinde durumun "kritik" olduğunu kaydetti.
Öte yandan, Narathiwat'ta seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.
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