Tayland'da polis helikopteri düştü: 3 can kaybı
Tayland’ın batısında 4 kişiyi taşıyan bir polis helikopteri düştü; 3 kişi hayatını kaybetti, paraşütle atlayan 1 kişiden ise henüz haber alınamıyor.
Kaynak: AA
Tayland'ın batısında polis helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bangkok Post gazetesinin haberine göre, yetkililer 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Muang bölgesinde düştüğünü açıkladı.
1 KİŞİ SAĞ KURTULDU
Yetkililer, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise helikopter düşmeden önce paraşütle atladığını bildirdi.
Kazadan sağ kurtulduğu düşünülen kişinin durumu ve nerede olduğunun henüz bilinmediğini belirten yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydetti.