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Tayland'da polis helikopteri düştü: 3 can kaybı

Tayland’ın batısında 4 kişiyi taşıyan bir polis helikopteri düştü; 3 kişi hayatını kaybetti, paraşütle atlayan 1 kişiden ise henüz haber alınamıyor.

Dünya
  • 24.05.2025 17:13
  • Giriş: 24.05.2025 17:13
  • Güncelleme: 24.05.2025 17:16
Kaynak: AA
Tayland'da polis helikopteri düştü: 3 can kaybı
Fotoğraf: DHA

Tayland'ın batısında polis helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, yetkililer 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Muang bölgesinde düştüğünü açıkladı.

1 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Yetkililer, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise helikopter düşmeden önce paraşütle atladığını bildirdi.

Kazadan sağ kurtulduğu düşünülen kişinin durumu ve nerede olduğunun henüz bilinmediğini belirten yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydetti.

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