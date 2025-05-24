Tayland'da polis helikopteri düştü: 3 can kaybı

Tayland'ın batısında polis helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, yetkililer 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Muang bölgesinde düştüğünü açıkladı.

1 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Yetkililer, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise helikopter düşmeden önce paraşütle atladığını bildirdi.

Kazadan sağ kurtulduğu düşünülen kişinin durumu ve nerede olduğunun henüz bilinmediğini belirten yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydetti.