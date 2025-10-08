Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 22 kişi hayatını kaybetti

Tayland’da şiddetli yağışların neden olduğu selde 22 kişinin hayatını kaybetti.

Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede genelinde etkili olan selde 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 ilde yaklaşık 370 bin kişinin halen nehir taşkınları ve şiddetli yağışlarla mücadele ettiğini bildirdi.

Yetkliler, muson mevsiminin yaygın yağışlar getirmesi nedeniyle acil durum ekiplerinin yiyecek ve malzeme dağıttığını ve su seviyelerini yakından izlediğini söyledi.

Afet Önleme ve Azaltma Dairesi'ne göre altı eyalette can kaybı yaşandı. Başkent Bangkok'un kuzeyindeki Uttaradit ve Phra Nakhon Si Ayutthaya en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yaptığı açıklamada, Chao Phraya Nehri'nin mevcut su akışına atıfta bulunarak, kentin 2011'deki gibi ciddi bir sel felaketiyle karşılaşmayacağını söyledi.

2011 yılında Pathum Thani'nin Sam Khok ilçesinde akış saniyede 3.930 metreküp iken, şu anda saniyede 2.421 metreküp seviyesinde bulunuyor. Bu, taşmaya neden olabilecek saniyede 3.600 metreküplük kapasitenin altında.