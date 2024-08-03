Tayland'da test uçuşu için havalanan uçak düştü: 1 ölü

Tayland'da motor bakımı nedeniyle bakıma alınan uçak, Samut Sakhon bölgesinde yapılan test uçuşu sırasında bir evin üstüne düştü. Düşme nedeniyle pilot hayatını kaybetti.

Tayland'da bir uçağın test uçuşu sırasında evin üzerine düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Bangkok Post'un haberine göre, motor sorunları sebebiyle bakıma alınan uçak, Samut Sakhon bölgesinde yapılan test uçuşu sırasında bir evin üstüne çakıldı.

Kazada, 34 yaşındaki pilot yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası başlayan yangının kontrol altına alındığı ancak uçağın üzerine düştüğü evin büyük ölçüde zarar gördüğü bildirildi.

Soruşturmayı yürüten müfettişler, uçağın seyir halindeyken irtifa kaybettiğini açıkladı.