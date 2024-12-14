Tayland'daki bir festivale el bombalı saldırı: 3 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
Tayland'ın Tak kentindeki bir festivalde düzenlenen el bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Tayland'da polis yetkilileri, Tak'ın Umphang bölgesindeki bir festivalde, el bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Yetkililer, festival kapsamında bir dans gösterisinin yapıldığı alana el bombası atıldığı bilgisini paylaşarak, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin de yaralandığı açıkladı.
Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten yetkililer, olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin 2 şüpheliyi yakaladığını kaydetti.
Gözaltına alınanlardan "Jorithu" adındaki şüphelinin ifadesinde "rakip çeteyi" hedef almak için içinde patlayıcı bulunan bir çanta taşıdığını itiraf ettiğini aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.