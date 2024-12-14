Tayland'daki bir festivale el bombalı saldırı: 3 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

Tayland'da polis yetkilileri, Tak'ın Umphang bölgesindeki bir festivalde, el bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yetkililer, festival kapsamında bir dans gösterisinin yapıldığı alana el bombası atıldığı bilgisini paylaşarak, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten yetkililer, olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin 2 şüpheliyi yakaladığını kaydetti.

Gözaltına alınanlardan "Jorithu" adındaki şüphelinin ifadesinde "rakip çeteyi" hedef almak için içinde patlayıcı bulunan bir çanta taşıdığını itiraf ettiğini aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.