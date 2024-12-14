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Tayland'daki bir festivale el bombalı saldırı: 3 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

Tayland'ın Tak kentindeki bir festivalde düzenlenen el bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Dünya
  • 14.12.2024 19:54
  • Giriş: 14.12.2024 19:54
  • Güncelleme: 14.12.2024 19:57
Kaynak: AA
Tayland'daki bir festivale el bombalı saldırı: 3 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
AA

Tayland'da polis yetkilileri, Tak'ın Umphang bölgesindeki bir festivalde, el bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yetkililer, festival kapsamında bir dans gösterisinin yapıldığı alana el bombası atıldığı bilgisini paylaşarak, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten yetkililer, olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin 2 şüpheliyi yakaladığını kaydetti.

Gözaltına alınanlardan "Jorithu" adındaki şüphelinin ifadesinde "rakip çeteyi" hedef almak için içinde patlayıcı bulunan bir çanta taşıdığını itiraf ettiğini aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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