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Tayland'dan vatandaşlarına İngiltere'ye seyahat uyarısı

Tayland, İngiltere'de süren aşırı sağcı protestolar nedeniyle vatandaşları için seyahat uyarısı yayınladı.

Dünya
  • 08.08.2024 11:26
  • Giriş: 08.08.2024 11:26
  • Güncelleme: 08.08.2024 11:30
Kaynak: AA
Tayland'dan vatandaşlarına İngiltere'ye seyahat uyarısı
Fotoğraf: AA

Taylandİngiltere'de aşırı sağcıların göçmen karşıtı eylemleri nedeniyle vatandaşları için seyahat uyarısı yayınladı.

Tayland'ın Londra Büyükelçiliğinin internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İngiltere'de yaşayan veya ülkeye seyahat edecek Tayland vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durmaları, özellikle Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent ve Blackpool kentleriyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a giderken ihtiyatlı olmaları tavsiye edildi.

İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı protestolar nedeniyle Nijerya, Avustralya ve Malezya gibi ülkeler de vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmıştı.

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