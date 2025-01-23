Tayland, eşcinsel evliliklere yasal güvence getiren üçüncü Asya ülkesi oldu
Tayland eşcinsel evliliklere yasal güvence getiren üçüncü Aysa ve birinci Güneydoğu Asya ülkesi oldu.
Tayland, Asya kıtasında eşcinsel evliliklere yasal güvence tanıyan üçüncü ülke oldu.
Aynı zamanda eşcinsel evlilikleri güvence altına alan ilk Güneydoğu Asya ülkesi olan Tayland'da LGBTİ+ dernekleri kararı, bir günde binden fazla evlilik kaydıyla kutlamayı hedefliyor.
Aktivistlerin onlarca yıl süren kampanyalarının ardından Tayland, Perşembe günü yürürlüğe giren yeni evlilik eşitliği yasasıyla Tayvan ve Nepal'den sonra Asya'da eşcinsel evlilikleri yasallaştıran üçüncü ülke oldu.