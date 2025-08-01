Tayland, esir aldığı 2 Kamboçyalı askeri ülkesine iade etti

Tayland, tartışmalı sınır bölgesinde çıkan çatışmalar sırasında esir alınan 2 Kamboçyalı askeri ülkesine iade etti.

Kamboçya Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland'ın, esir aldığı 20 askerden 2'sini Kamboçya’nın Oddar Meanchey eyaletindeki O Smach Uluslararası Sınır Kapısı'ndan teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Geri kalan askeri personel ile Tayland’ın elinde bulunan diğer Kamboçya güvenlik güçleri derhal serbest bırakılmalıdır" ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Korgeneral Maly Socheata ise daha önce yaptığı açıklamada, Tayland tarafından esir alınan bir askerin cenazesinin teslim alındığını da belirtmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise dün, Tayland ordusu tarafından esir alınan 20 askerinin serbest bırakılması için Malezya'dan yardım talebinde bulunmuştu.