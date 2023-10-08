Tayland İsrail’deki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
Kaynak: İHA
Tayland, çatışmalar nedeniyle İsrail’deki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Tayland, İsrail’deki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor. Tayland Dışişleri Bakanlığı, yaşayan Taylandlı vatandaşlara yönelik acil yardım ve tahliye çalışması başlattı.
Tayland Başbakan Yardımcısı Phumtham Wechayachai, İsrail’deki çatışmalarda şu ana kadar 2 Taylandlının hayatını kaybettiğini belirterek, 2’si ağır toplam 8 Taylandlının yaralandığını aktardı.