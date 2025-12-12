Tayland’da erken seçim kararı: Başbakan Anutin parlamentoyu feshetti

Tayland'da Başbakan Anutin Charnvirakul, erken seçim yapılması için parlamentoyu feshetti.

Ateşkese rağmen Kamboçya ile sınır hattında yeniden alevlenen çatışmalarla gündeme gelen Tayland'da siyasi bir gelişme yaşandı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'ın, Başbakan Anutin'e parlamentoyu feshetme yetkisi verdiğine dair kararı Kraliyet Gazetesi'nde yayımlandı.

Bu kararın ardından Anutin, gelecek yılın başında erken seçim yapılması adına Temsilciler Meclisini feshetti.

Ülke yasalarına göre kralın onayının ardından seçimlerin 45 ila 60 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bu süreçte Anutin, geçici hükümetin başbakanı olacak ve yetkileri yeni bütçe onaylayamayacak kadar sınırlandırılacak.

Anutin, dün sosyal medya hesabından yaptığı "Ben iktidarı halka geri vermek istiyorum." paylaşımıyla, söz konusu kararın sinyalini vermişti.

ANUTİN'İN TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, Tayland basınında yer alan haberlere göre Anutin, düzenlediği basın toplantısında, gün içinde ABD Başkanı Donald Trump ile Kamboçya'yla yaşanan çatışmaları görüşeceğini ifade etti.

Anutin, bu görüşmeye rağmen çatışma konusundaki kararın, Tayland'ın elinde olduğunu vurguladı.

***

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Sınır anlaşmasının ihlaliyle 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi sırasında "barış anlaşması" imzalamıştı.