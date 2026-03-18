Tayland’da iki farklı bölgede bombalı saldırı: 5 yaralı

Tayland’ın Tha Nam ve Na Ket bölgelerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 5 polis yaralandı. İlk saldırı motosiklete yerleştirilen patlayıcıdan kaynaklandı. İkinci saldırıda can kaybı yaşanmadı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

  • 18.03.2026 09:53
  Giriş: 18.03.2026 09:53
  • Güncelleme: 18.03.2026 09:56
Kaynak: AA
Fotoğraf: Bangkok Post

Tayland'ın iki farklı bölgesinde düzenlenen bombalı saldırılarda 5 polis yaralandı.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland'ın iki farklı bölgesinde bombalı saldırılar düzenlendi.

İlk saldırı, Tha Nam in Panare bölgesinde dün yerel saatle 18.58'de düzenlendi. Saldırıda 5 polis memuru yaralandı.

Yetkililer, patlamanın, motosiklete yerleştirilen bir bombadan kaynaklandığını tespit etti.

İkinci saldırı ise yerel saatle 04.00 sularında Na Ket of Khok Pho bölgesinde bir motosiklete gizlenmiş patlayıcı ile düzenlendi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

