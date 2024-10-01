Tayland’da otobüs yandı: 16 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti

Taylan'da anaokulu öğrencilerini taşıyan otobüsün alev alması sonucu 16 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti.

Pathum Thani eyaletinde okul gezisi için yola çıkan toplamda 44 anaokulu öğrencisinin ve 6 öğretmenin bulunduğu yolcu otobüsü otoyolda alev aldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüsün yanma sebebine ilişkin bilgiye yer verilmezken 16 çocuk ve 3 öğretmenin hayatını kaybettiği, 25 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI İDDİASI

Aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda öğrenci olay yerine gelen ekipler tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayın ardından 48 yaşındaki otobüs şoförünün kaçtığı iddia edildi.

Öte yandan Başbakan Paetongtarn Shinawatra yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek hükümetin tıbbi masrafları karşılayacağını ve mağdurların ailelerine tazminat ödeneceğini ifade etti.