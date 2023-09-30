Tayland’da sel suları köprüyü yıktı

Tayland’ın kuzeyinde şiddetli muson yağışları nedeniyle birçok şehirde hayat durma noktasına gelirken, Chiang Mai şehrinde sel felaketi sonucu bir otoyol köprüsü yıkıldı.

Güney Asya ülkesi Tayland’ın özellikle kuzey bölgelerinde uzun süredir etkili olan muson yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağışlar ülkenin kuzeyinde birçok nehrin taşmasına neden olurken, yaşanan sel felaketi nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Tayland Afet İdaresi tarafından yapılan açıklamada, haftalardır devam eden yağışlar nedeniyle yaklaşık 46 bin hektar tarım arazisinin zarar gördüğü ve 10 binin üzerinde hayvanın telef olduğu bildirildi.

Öte yandan nehirlerin taştığı bölgelerde birçok otoyol sular altında kalırken, yardım çalışmaları botlar aracılığıyla yapıldı.



Su seviyesi 1,5 metrenin üzerine çıktı

Yağışların etkili olduğu Ubon Ratchathani şehrinde su seviyesinin yer yer 1,5 metrenin üzerine çıkması nedeniyle birçok vatandaş evlerinden tahliye edildi. Tayland Afet Müdürlüğü ve Tayland Ordusu ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak yürüttüğü tahliye ve yardım çalışmaları bazı bölgelerde botlar aracılığıyla yapıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar Tayland Ordusu’nun bölgeye kurduğu acil yardım merkezine yerleştirildi.



Sel nedeniyle bir yolcu treni raydan çıktı

Başkent Bangkok ile Kuzey şehri Chiang Mai şehri arasında sefer yapan “Special Express 13” yolcu treni, yerel saatle 05.40 sıralarında sel nedeniyle Phrae eyaletinden geçtiği sırada lokomotifi ve iki vagonu raydan çıkarak devrildi. Yaşanan kazada trende bulunan 1 yolcu hafif yaralanırken, trende bulunan diğer yolcular yoğun yağış altında tahliye edildi.

Öte yandan yine Chiang Mai şehrinde bugün akşam saatlerinde bir otoyol köprüsü sele dayanamayarak çöktü. Yaşanan kazada köprünün üzerinde araç bulunmaması can kaybını önlerken, köprünün yaklaşık 60 metrelik bir bölümünün sulara gömüldüğü görüldü. Olay anı, o esnada seli görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.