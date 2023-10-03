Tayland’da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Saldırı, başkent Bangkok’tki Siam Paragon alışveriş merkezinde düzenlendi. Tayland medyası, 14 yaşındaki bir çocuğun saldırgan olduğu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siam Paragon Alışveriş Merkezi bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Ölenlerin ailelerine ve yaralananlara da desteğimi sunmak isterim. Polis memurları hızla bölgeye girdi. Olay yerinde görev yapan polis amirinden şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini aldım” dedi.