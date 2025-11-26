Giriş / Abone Ol
Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul’un Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Dünya
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Tayland’ın Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi.

Tayland Hükümeti Halkla İlişkiler Departmanı, Başbakan Anutin Charnvirakul’un Songkhla eyaletinde etkili olan sel nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Açıklamada, “Çeşitli kurumlar, afet bölgelerindeki insanlara yardım etmek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlamak için görevlendirildi” ifadeleri kullanıldı.

Tayland Meteoroloji Departmanı, başta Songkhla olmak üzere ülkenin güneyindeki çeşitli kentlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarıda bulundu.

