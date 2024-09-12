Taylor Swift, Harris'e desteğini açıkladı: ABD seçmen bilgilendirme sitesine akın edildi

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'i desteklediğini duyurmasının ardından yüz binlerce kişi ABD'nin halka seçimlerle ilgili resmi bilgileri sağlayan "vote.gov" adresli internet sitesini ziyaret etti.

Genel Hizmetler İdaresine (GSA) göre, Swift'in Harris'e desteğini açıklamasından kısa süre sonra "vote.gov" sitesinde ciddi yoğunluk yaşandı.

GSA'dan bir sözcünün verdiği bilgiye göre, Swift'in destek açıklamasından sonra seçmen bilgilendirme sitesini yerel saatle 14.00 itibarıyla 337 bin 826 kişi ziyaret etti.

Taylor Swift, seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Harris'in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından dün paylaşımda bulunarak seçimde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını açıklamıştı.

Trump'ın kendisinin yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak desteğini aldığını öne sürmesinin ardından Harris'i desteklediğini kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını belirten Swift, yapay zekanın tehlikelerine işaret etmişti.

Swift'in Harris'e destek verdiği Instagram paylaşımı şu ana kadar 10 milyondan fazla beğeni aldı.

Swift'in Harris'e desteğini duyururken kedisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşması, Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance'in "Bu ülkeyi çocuğu olmayan kedi sahibi kadınlar yönetiyor" ifadelerine gönderme olarak yorumlandı.