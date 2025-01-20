Taylor Swift konseri zanlısı: İstanbul'da da saldırı planladık

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'da geçen yıl düzenlenecek olan konserlerine saldırı planladığı iddiasıyla tutuklanan 19 yaşındaki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli bağlantıda olduğu kişilerle İstanbul'da da saldırı düzenlemeyi düşündüklerini itiraf etti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Taylor Swift konserine planlanan saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma genişletildi. Bu çerçevede IŞİD'le bağlantılı olduğu belirtilen tutuklu şüpheli, işbirliği yaptığı kişilerle birlikte geçen yıl Ramazan ayının başlangıcında Dubai, İstanbul ve Mekke'de eş zamanlı saldırılar düzenlemeyi planladıklanı anlattı. Şüphelinin itiraflarına göre, saldırıların Ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart 2024'te düzenlenmesi hedeflendi.

Zanlı, saldırı planlarını iki kişiyle birlikte sosyal medya platformu Snapchat üzerinden IŞİD'e bağlılık yemini ederek başlattıklarını ve Şubat 2024'ten itibaren somut planlar üzerinde çalıştıklarını anlattı.

İSTANBUL'A GİDEN ZANLI HAKKINDA BİLGİ YOK

Zanlı ifadesinde, şüphelilerden birinin saldırı düzenlemek üzere İstanbul'a uçtuğunu söyledi. Ancak gazetenin haberine göre, bu kişinin kimliği ve planlanan olası eylemleri hakkında hiçbir bilgi yok. Haberde, anılan tarihte İstanbul'da bir saldırı girişimi olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi. Türk yetkililer ve uluslararası emniyet birimlerinin bu kişiyle ilgili araştırmalarını sürdürdükleri kaydedildi.

Avusturya'da tutukluluğu devam eden zanlı, Dubai'de ise bir cami önünde saldırı düzenlemeyi planladığını söyledi. Ancak, polis tarafından vurulmaktan korktuğu için saldırıyı son anda gerçekleştirmekten vazgeçtiğini ifade etti. Zanlı, ifadesinde polisin yaylım ateşiyle ölmekten korktuğunu belirterek "Acı çekerek ölmek istemedim" dediği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR ZANLI TUTUKLU

Mekke'de planlanan saldırı ise son anda engellendi. Baş şüphelinin birlikte hareket ettiği 20 yaşındaki Avusturya vatandaşı zanlı, Mekke'deki Mescid-i Haram'ın önünde bir güvenlik görevlisine bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Ardından üç erkek ve bir kadına daha saldıran zanlı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yakalandı.

Saldırganın, suç aleti olan bıçağı Mekke'ye ulaştıktan sonra temin ettiği öğrenildi. Halen Suudi Arabistan'da cezaevinde bulunan bu zanlının Avusturya konsolosluğu tarafından takip edildiği belirtildi.

Kabe'yi de kapsayan Mescid-i Haram dünyanın en büyük camisi olarak biliniyor.

SWİFT KONSERİ SALDIRI İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçen yılın Ağustos ayında Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenmesi planlanan üç konser, saldırı tehdidi nedeniyle iptal edilmişti.

Yaklaşık 195 bin biletin satıldığı konserlerin iptal edilmesi büyük yankı uyandırmıştı.