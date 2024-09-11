Taylor Swift oy vereceği başkan adayını açıkladı

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi adayların çalışmaları yoğunlaşırken, ünlü isimler de siyasi tercihlerini açıklamayı sürdürüyor.

Son olarak dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan 34 yaşındaki ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Donald Trump ve Kamala Harris’in yarışacağı seçimde hangi adaydan yana oy kullanacağı yönünde paylaşımda bulundu.

Swift, adaylar arasındaki başkanlık münazarası bittikten hemen sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oyunu Demokrat Parti’nin adayı Harris’e vereceğini belirtti.

“Çoğunuz gibi ben de bu akşamki tartışmayı izledim” diyen Swift, kaos yerine sakin şekilde yönetilmenin daha iyi olacağını belirterek Trump’ı yaydığı yalanlar nedeniyle eleştirdi.

Swfit, açık bir ifadeyle ve Harris’i de etiketleyerek, “2024 Başkanlık Seçimi’nde oyumu Kamala Harris ve Tim Walz’a (Harris’in yardımcısı) vereceğim” ifadelerini kullandı.

Harris’i “haklar ve davaları savunan bir savaşçı” sözleriyle tanımlayan Swift, ülkenin ona ihtiyacı olduğu yorumunda bulundu.

Swift, Harris’in yardımcısı Walz’a da LGBT+ ve kadın haklarını savunduğu övdü; onun yarışta olmasının kendisini yüreklendirdiğini kaydetti.

“Araştırmamı ve seçimimi yaptım. Araştırmanız ve seçiminiz tamamen size ait” diyen Swift, ilk kez oy kullanacaklara gerekli kayıt işlemlerini yapmaları tavsiyesini verdi.

Ünlü şarkıcı paylaşımını “Sevgi ve umutla” sözleriyle bitirdi.