Tayvan 7,4'lük depremin ardından Çin'e destek mesajı veren Bolivya'ya tepki gösterdi

Tayvan, Hualien kentinde meydana gelen 7,4'lük depremin ardından, Bolivya hükümetinin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Çin'e dayanışma mesajı vermesini eleştirdi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medya aracılığıyla verilen mesajın "ciddi bir hata" olduğu belirtildi.

Güney Amerika ülkesinin Çin hükümetinin etkisi altında kaldığı ileri sürülen açıklamada, "Olay, Çin'in, Tayvan'ı nasıl siyasi olarak manipüle etmek istediğini, depremi istismar etmeye, bilişsel savaş yürütmeye yönelik otoriter hamlelerini ve gerçek iyi niyetten yoksun olduğunu gözler öne sermiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Tayvan'ın hiçbir zaman Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) egemenliğinde olmadığı hatırlatılarak Bolivya hükümetine "Çin'in yanlış tezlerine kulak asmama" çağrısı yapıldı.

Öte yandan Bakanlık, sosyal medya platformu X'teki hesabında Bolivya'nın yayımladığı açıklamaya yanıt olarak Dışişleri Bakanı Joseph Wu'nun şu sözlerini aktardı:

"Yayılmacı ÇHC'nin kötü bir kuklası olmayın, Pekin 'hopla' dedi diye hoplamayın. Tayvan'ın olmadığı gibi Bolivya da komünist Çin'in parçası değil."

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bolivya hükümetinin depremin ardından X hesabından paylaştığı açıklamada, "Tayvan kıyısında meydana gelen büyük depremin yol açtığı can kayıpları ve maddi hasar karşısında kardeş Çin Halk Cumhuriyeti'ne dayanışma dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi yer almıştı.

- Çin-Tayvan ayrılığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.