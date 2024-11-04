Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 44 askeri hava aracı ve 7 gemi görüldü

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 44 askeri hava aracı ve 7 geminin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine dek 44 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 37'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Ada çevresinde Çin donanmasına ait 6 savaş gemisi ile 1 "resmi geminin" tespit edildiği kaydedildi.