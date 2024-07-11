Tayvan çevresinde Çin'e ait 66 askeri hava aracı tespit edildi

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 66 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 56'sının Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hattı aştığı bildirildi.

Tayvan çevresinde Çin'e ait 66 askeri hava aracı tespit edildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait 66 hava aracı ve 7 geminin Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu hava araçlarının 56'sının Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahaya girdiği ifade edildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.