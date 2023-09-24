Tayvan, Çin'in Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısında askeri tatbikat yaptığını bildirdi
Kaynak: AA
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısı Fucien eyaletinin güneyindeki Dongşan Adası ve Dançıng Körfezi çevresinde askeri tatbikat yaptığını duyurdu.
Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) ait hava araçları ve kara birliklerinin hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.
Tayvan Boğazı'na açılan bölgedeki askeri hareketliliğin "tatbikat" olduğu ileri sürülen açıklamada, Tayvan silahlı kuvvetlerinin "durumu yakından izlediği" kaydedildi.