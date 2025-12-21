Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan’ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusunda ve 31,6 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı Hualien ile Yilan’daki yerleşimlerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

Dünya
  • 21.12.2025 08:08
  • Giriş: 21.12.2025 08:08
  • Güncelleme: 21.12.2025 08:08
Kaynak: AA
Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18.3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31.6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

5.1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

BirGün'e Abone Ol