Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Tayvan’ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusunda ve 31,6 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı Hualien ile Yilan’daki yerleşimlerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar bildirilmedi.
Kaynak: AA
