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Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın Tainan ilinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Dünya
  • 26.01.2025 10:21
  • Giriş: 26.01.2025 10:21
  • Güncelleme: 26.01.2025 10:22
Kaynak: AA
Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da ülkenin güneybatısındaki Tainan ilinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü, Tainan il merkezinin 43.9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongshan ilçesi olan deprem, yerin 7.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5.7 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın bir noktada 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Depremlerde can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Tayvan'da, 21 Ocak'ta, Chiayi ilinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 26 kişi yaralanmıştı.

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