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Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Taitung ili açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Dünya
  • 13.03.2025 09:47
  • Giriş: 13.03.2025 09:47
  • Güncelleme: 13.03.2025 09:51
Kaynak: AA
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung il merkezinin 53 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, denizin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

5,7 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ili ile kuzeyindeki Hualien ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

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