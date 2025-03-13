Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Taitung ili açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: AA
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung il merkezinin 53 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, denizin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
5,7 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ili ile kuzeyindeki Hualien ilindeki yerleşimlerde hissedildi.
Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.