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Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 11.06.2025 17:20
  • Giriş: 11.06.2025 17:20
  • Güncelleme: 11.06.2025 17:21
Kaynak: AA
Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyi olan depremin, 30,9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

6,4 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ili ile güneyindeki Taitung ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

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