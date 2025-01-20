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Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Dünya
  • 20.01.2025 22:09
  • Giriş: 20.01.2025 22:09
  • Güncelleme: 20.01.2025 22:09
Kaynak: AA
Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinin 12 kilometre kuzeyinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi.

Tayvan itfaiye yetkilileri, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde çöken bir evden 6 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, deprem nedeniyle bir köprünün hasar gördüğünü belirtti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.

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