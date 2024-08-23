Tayvan'da 8 asker Çin'e casusluk yaptıkları gerekçesiyle hapse mahkum edildi

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da, aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 8 ordu mensubu, Pekin için casusluk yaptıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

CNA'nın haberine göre, Tayvan'da Çin adına casusluk ağı kurmakla suçlanan emekli subay Chen Yu-hsin hakkında başlatılan adli soruşturmanın ardından açılan dava sonuçlandı.

Tayvan Yüksek Mahkemesi, Kasım 2023'te açılan davada yargılanan 10 askerden 8'ine, 18 ay ila 13 yıl hapis cezaları verdi.

Mahkeme, kararında firari durumdaki Chen hakkında hüküm açıklanmazken yargılanan bir askeri suçsuz buldu.

Çin adına casus ağı kurma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen Chen hakkında 2022'de başlatılan soruşturmada, sanığın emekli iki subayı daha kendisine yardım etmeye ikna ettiği, onların da biri subay 5 muvazzaf personelden rüşvet karşılığı askeri sırları sızdırdığı kaydedildi.