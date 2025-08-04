Tayvan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 3 kişi öldü, 49 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Tayvan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Taiwan News sitesinin haberine göre, Tayvan Ulusal İtfaiye Ajansından ülkenin orta ve güney bölgelerinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai, yağışlardan etkilenen bölgelerin yöneticileriyle video konferans sistemi üzerinden görüşerek afet müdahale ve yardım çalışmalarını değerlendirdi.

Gelecekte sel risklerinin azaltılması için önlem alınması gerektiğini belirten Cho, hükümetin nehirlerin kontrolü ve suyun tahliyesiyle ilgili altyapıyı güçlendirmeyi amaçlayan yatırım planı önerdiğini kaydetti.