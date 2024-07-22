Tayvan'da her yıl düzenlenen "Han Kuang" askeri tatbikatı başladı

Tayvan'ın en büyük yıllık askeri tatbikatı olarak bilinen "Han Kuang" başladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek "Han Kuang" tatbikatı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, 26 Temmuz'a kadar sürecek askeri tatbikatın amacının, "Taipei kentinde bulunan kritik altyapıyı koruyabilme kabiliyeti ve Ada çapında kilit altyapının dayanıklılığının artırılması" olduğu bildirildi.

Yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve 18 farklı dilde konuşabilen "haber sunucularının" da tatbikatta yer alacağı kaydedilen açıklamada, yapay zeka teknolojisinin Tayvan'ın savunma durumu hakkında bilgi paylaşarak uluslararası toplumla iletişimi geliştireceği belirtildi.