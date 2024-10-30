Tayvan'da yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi

Tayvan Adası'nda, yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle doğu kıyısındaki Hualien ve güneybatıdaki Kaohsiung'de toprak kayması ve heyelan tehlikesi bulunan yerlerde yaşayanlar için ihtiyati tahliye tedbirleri alındığı ifade edildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, yaklaşan tayfun nedeniyle Haulien ilinde 13 ilçede 3 bin 25 vatandaş, kurulan 11 geçici barınağa ve diğer güvenli yerlere götürüldü.

Kaohsiung şehir merkezinde de bir afet önleme merkezi kurulduğu ve 5 merkez ilçenin bazı bölgeleri için ihtiyati tahliye emri verildi.

Merkezi Meteoroloji İdaresi, Tayvan'ın en güney ucu olan Eluanbi Burnu'nun 340 kilometre açığında, kuzeye doğru ilerleyen Kong-rey Tayfunu'nun yarın öğle ile akşam saatleri arasında Ada'daki yerleşimleri etkilemesi bekleniyor.

Çin ana karasında, Tayvan'ın karşı kıyısında yer alan Fucien eyaletinde de tayfun nedeniyle feribot seferlerinin ve sahil bölgeleri ile açık denizdeki inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

Tayfun nedeniyle Fucien ve kuzeyindeki Cıciang eyaletindeki nehirlerinde su seviyesinin artması beklenirken, yerel yönetimlerin sel koruma tedbirlerini artırması istenmişti.

Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.