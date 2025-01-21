Tayvan'daki depremde yaralı sayısı 26'ya çıktı

ANKARA (AA) - Tayvan'da dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Sağlık ve Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılardan dolayı Chiayi iline bağlı bazı köylere giden yolun ciddi hasar aldığı bildirildi.

Deprem nedeniyle yaralı sayısının 26'ya çıktığı belirtilen açıklamada, artçı sarsıntılar nedeniyle yolu kapanan bir köyde ise 50 kişinin mahsur kaldığı aktarıldı.

Merkezi Hava İdaresi (CWA) verilerine göre, Tayvan'ın güneyinde yaklaşık 50 artçı sarsıntı kaydedildi.

Tayvan Meteoroloji Bürosu, dün, merkez üssü Tayvan Adası'nın güneybatısındaki Chiayi ilinin 37,9 kilometre güneybatısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti. Derinliği yaklaşık 10 kilometre olan depremde 4 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurmuştu.