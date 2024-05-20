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Tayvan'ın yeni lideri Lai yemin ederek görevine başladı

Ajans Haberleri
  • 20.05.2024 11:07
  • Giriş: 20.05.2024 11:07
  • Güncelleme: 20.05.2024 11:07
Kaynak: AA
Tayvan'ın yeni lideri Lai yemin ederek görevine başladı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ocakta yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te, yemin ederek görevine başladı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Taipei'de Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törende Meclis Başkanı Han Kuo-yu, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu ileri sürdüğü "Çin Cumhuriyeti"nin mührünü Lai'ye sundu.

Görevi devreden eski lider Tsai Ing-wen'in de katıldığı törende eski Başkan Yardımcısı Lai ve onunla birlikte Başkan Yardımcısı seçilen Hsiao Bi-khim yemin ederek görevi devraldı.

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