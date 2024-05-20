Tayvan'ın yeni lideri Lai yemin ederek görevine başladı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ocakta yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te, yemin ederek görevine başladı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Taipei'de Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törende Meclis Başkanı Han Kuo-yu, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu ileri sürdüğü "Çin Cumhuriyeti"nin mührünü Lai'ye sundu.

Görevi devreden eski lider Tsai Ing-wen'in de katıldığı törende eski Başkan Yardımcısı Lai ve onunla birlikte Başkan Yardımcısı seçilen Hsiao Bi-khim yemin ederek görevi devraldı.