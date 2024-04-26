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Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan’ın doğusunda bulunan Hualien şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 26.04.2024 22:54
  • Giriş: 26.04.2024 22:54
  • Güncelleme: 26.04.2024 22:54
Kaynak: İHA
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem


Tayvan, 3 Nisan’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Merkezi Hualien şehri olarak belirlenen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Yerel saatle 02.21’de yaşanan sarsıntı başkent Taipei ve çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Hualien’de 3 Nisan’da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi ise yaralanmıştı.

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