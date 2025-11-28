Tayyar İmralı paylaşımını önce sildi, sonra eleştirdi: "Gel gör ki Koçyiğit uzun uzun anlatmış"

AKP'li eski Milletvekili Şamil Tayyar, İmralı’ya yapılan son ziyaretle ilgili paylaştığı tweetleri sildikten sonra yeni bir açıklama yaptı.

Tayyar, Cumhur İttifakı çevrelerindeki “gizlilik” vurgusuna dikkat çekerek sürece dair bilgilerin akışının sağlanmasının daha faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Tayyar, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in ziyaretle ilgili ayrıntılı açıklamalar yapmasını hatırlatarak gizliliğin fiilen ortadan kalktığını belirtti. Koçyiğit’in açıklamalarını, “Önemli mevzuları filtreleyip sadece Öcalan ve PKK güzellemesi" yapmak olarak nitelendiren Tayyar, ziyaretin kamuoyunda “PKK/Öcalan propagandasına dönüştüğünü” iddia etti.

Tayyar'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Dün gece birkaç satır yazdık, kimi dostlar ‘sürece zarar verir, gizlilik önemli’ deyince sildik.

Oysa çok özenle ve devletin hukukunu koruyarak kaleme alındığı halde.

Gel gör ki DEM’li Gülistan Koçyiğit ziyareti uzun uzun anlatmış.

Üstelik, önemli mevzuları filtreleyip sadece Öcalan ve PKK güzellemesi yaparak.

Haliyle İmralı ziyareti, PKK/Öcalan propagandasına dönüştü.

Kaldı ki İmralı notları, DEM üzerinden Murat Karayılan’dan Cemil Bayık’a, İlham Ahmed’den Mazlum Abdi’ye kadar onlarca teröriste çoktan ulaştı bile.

O vakit bu notları saklı tutmanın kime ne yararı var.

Bence, uluslararası ilişkileri ilgilendiren kısmı ayrıştırılıp kalan bölümler kamuoyuyla paylaşılmalı.

Süreç ne kadar şeffaf yönetilirse o ölçüde fayda sağlanır kanaatindeyim."