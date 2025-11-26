Tayyar ve Selvi'den İmralı notları: Öcalan hangi mesajları verdi?

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ve yandaş yazar Abdülkadir Selvi, meclisteki süreç komisyonundan üç kişilik bir heyetin İmralı'da Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeye ilişkin edindikleri bilgileri paylaştı.

Tayyar, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda komisyonun İmralı'da Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmede iki başlığın öne çıktığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Özellikle 2 konu: -PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor? -Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?"

Tayyar’a göre Öcalan, bu başlıklarda “engellerin aşılabileceği” mesajı verdi ve bir yol haritasından söz etti.

"GÜÇLÜ BİR MESAJ VERMİŞ"

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise yazısında görüşmenin ağırlık noktasının Suriye ve SDG başlıkları olduğunu belirtti. Selvi “Ben en çok SDG’ye mesaj verip vermediğini merak ediyordum. O nedenle ulaşabildiğim yerlere bunu sordum. Öcalan, SDG’nin Suriye’ye entegre olması konusunda net mesaj vermiş. SDG’nin, Suriye ordusuna entegre olmasını isterken bunu gerekçelendirmiş. Yeni Suriye’nin bir parçası olmanın önemine değinmiş” diyerek, Öcalan’ın bu entegrasyonu “yeni Suriye’nin bir parçası olmak” çerçevesinde gerekçelendirdiğini yazdı.

TBMM GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN NE DEMİŞTİ?

TBMM tarafından Abdullah Öcalan ve heyet arasındaki görüşme sonrası yapılan açıklamada olumlu bir görüşme gerçekleştiği belirtilmiş ve görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır."