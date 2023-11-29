Tayyibe Merve Çakar, Zafer Partisi’nden istifa etti

Tayyibe Merve Çakar, ‘uğradığı mobbingi’ gerekçe göstererek Zafer Partisi’nden istifa etti.

Çakar, Twitter’dan yaptığı açıklamada Zafer Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu.

Çakar açıklamasında şunları kaydetti: “Yakın çevremle yapmış olduğum istişareler sonucu, İlçe Başkanlığı, Üst Kurul Delegeliği ve Milletvekili Adaylığı görevlerinde bulunduğum Zafer Partisi’nden uğradığım mobbing nedeniyle üzülerek istifa ediyorum. Güzel anlar yaşadık, güzel dostluklar elde ettik, baki kalması tek temennim.”

ÖZDAĞ TANITMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çektiği bir videoda Çakar’ı şöyle tanıtmıştı: “Milletvekili adayımız Tayyibe Çakar da yanımda. Evet, yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar…”